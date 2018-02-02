Уральские ученые ищут способ победить рак с помощью «гена долголетия»

Уральские ученые занимаются разработкой лекарства от рака на основе так называемого гена долголетия. Речь идет о гене Клото, который помогает продлевать жизнь и предотвращает или даже лечит заболевания, свойственные людям старшего возраста. Возможно, он способен справиться и с онкологическими заболеваниями. По словам заведующего отделом молекулярных и клеточных технологий Института медицинских клеточных технологий Олега Макеева, сейчас большинство мировых исследований связаны с разработкой биомедицинских препаратов, которые могут воздействовать на первопричину онкопатологий. Тем же занимаются и уральские врачи и ученые.

«Тот факт, что ген Клото борется именно со старческими заболеваниями, лег в основу современной разработки для терапии онкопатологии. Мы работаем со злокачественными линиями, которые трудно даже повредить, а тем более убить. Но достаточно нескольких микрограммов ДНК, построенной по типу гена Клото, которые вводятся внутрь злокачественной клетки – и она погибает. Это наиболее перспективное направление борьбы с онкопатологиями», – подчеркнул Олег Макеев.

Исследования в ИМКТ ведутся уже несколько лет, сам же ген Клото был открыт около 20 лет назад японскими учеными. Они обнаружили, что ген повышает способность организма бороться с оксидантным стрессом и, как следствие, со старением.

Екатеринбург, служба информации

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