Ученые изобрели убийцу рака: новая вакцина полностью уничтожает опухоль

Ученые из Гарвардского университета изобрели вакцину, которая нацеливает иммунную систему на борьбу с раком, сообщается на сайте MedicalXpress.

Лечение основано на специфичных для каждого вида опухоли неоантигенах – дефектных пептидных молекулах на поверхности злокачественных клеток. Вакцина помогает организму распознавать неоантигены и активизировать иммунитет на борьбу с ними, передает «Лента.ру».

Проведенные на мышах опыты показали, что такие вакцины были эффективнее обычных и вызывали сильную иммунную реакцию. Так, вакцина, содержащая пептид Е7, связанный с раком шейки матки, способствовала почти полному уничтожению данного вида опухолей. Продолжительность жизни у таких грызунов превышала 150 дней. Их сородичи, которых лечили традиционным способом, умирали на 30 день.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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