Ученые нашли способ борьбы с неизлечимым метастазным раком

Американские ученые нашли способ устранять злокачественные опухоли. Введение иммуностимулирующих препаратов больным раком мышам, помогло избавить грызунов от метастаз и продлить им жизнь.

Исследование ученых Стэнфордского университета опубликовал журнал Science Translational Medicine. Специалисты использовали Т-лимфоциты – иммунные клетки, которые атакуют опухоль. По мере развития рака в организме, естественная защита ослабевает, и лимфоциты не способны бороться с антигенами.

Ученые ввели в опухолевую ткань короткий участок ДНК, называемый олигонуклеотидом CpG. Он усилил синтез белка OX40, который находится на поверхности Т-клеток. Другое вещество содержало антитело, связывающееся с OX40. В результате Т-лимфоциты «научились» бороться с раковыми клетками внутри опухоли.

По словам исследователей, впоследствии Т-клетки начали покидать опухоль и распознавать метастазы в других участках тела. Таким образом, препарат воздействовал не только на злокачественное образование, в которое он непосредственно был введен, но и на нетронутые опухоли.

Сан-Франциско, Служба информации РИА «Новый День»

Сан-Франциско. Другие новости 02.02.18

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