Екатеринбуржцев призывают нести чучела для ритуала сожжения в парк к Шадрину

Жителей Екатеринбурга пригласили к участию в конкурсе женоподобных чучел, которые олицетворяют собой зиму. До полудня 12 февраля все желающие могут принести в администрацию ЦПКиО свои работы. Они могут быть любого размера и из любого материала. О возрастных ограничениях участников ничего не сказано, но подчеркивается, что конкурсные работы не возвращаются.

Через неделю после завершения приема, 18 февраля, чучел выставят на аллее ЦПКиО и, вероятно, затем сожгут в честь праздника Масленицы. Перед этим будет объявлена тройка победителей. Какая их ждет награда, не уточняется. Остальным участникам раздадут билеты на аттракционы и сладости.

Напомним, гуляния в честь Масленицы традиционно проходят в ЦПКиО много лет подряд. В последнее время парк неоднократно становился местом раздора из-за своеобразного стиля его директора, депутата гордумы Романа Шадрина. В частности, при нем у памятника воинам-мотоциклистам стали появляться странные малые архитектурные формы, больше напомнившие горожанам могильные камни, в честь полицейских, ликвидаторов техногенных аварий, военных.

Екатеринбург, служба информации

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