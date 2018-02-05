Бывший главврач ОКБ № 1 займется медкластером в Академическом

Губернатор Евгений Куйвашев назначил своим советником Феликса Бадаева, до недавнего времени занимавшего ранее должность главного врача Свердловской областной клинической больницы №1.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, Бадаев займется созданием медицинского кластера в районе Академический уральской столицы. Это проект областные власти реализуют совместно с «Реновой».

«Медицинский кластер, которым мне предстоит заниматься, – это, по сути, основа развития здравоохранения всего региона. В него войдут и медицинский университет, и клинические базы, и научно-исследовательские институты», – отметил Феликс Бадаев.

Напомним, Феликс Бадаев ушел с поста главврача ОКБ №1, когда губернатор решил отдать этот пост бывшему министру здравоохранения Игорю Трофимову, место которого в минздраве занял Андрей Цветков.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.02.18

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