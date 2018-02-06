Генконсул США в Екатеринбурге пообещал сократить выдачу виз

Генконсул США в Екатеринбурге сообщил, что количество виз для россиян будет сокращено из-за уменьшения штата.

«После необоснованного решения правительства Российской Федерации о сокращении персонала дипломатической миссии мы сократили и свою деятельность, в том числе, выдачу виз. Надо сказать, что в течение всего этого времени все-таки продолжалась работа по выдаче повторных виз без собеседования, но не проводились визовые интервью. Не так давно, в начале декабря, были возобновлены визовые интервью. К сожалению, с сокращенным персоналом у нас не будет возможности проводить столько же интервью, как раньше, в предыдущие годы, когда количество выданных виз составляло примерно 16-17 тысяч в год», – прокомментировал генконсул Пол М. Картер РИА «Новости». Несколько месяцев назад, по его словам, штат генконсульства был сокращен на 60 %.

Напомним, в конце августа США объявили об окончании выдачи в неиммиграционных виз в Екатеринбурге, Владивостоке и Санкт-Петербурге после заявления российского МИДа о том, что штат дипломатических представительств США в России к 1 сентября должен быть сокращен до 455 сотрудников, страну должны покинуть 755 членов американского посольства. С 23 августа 2017 года процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России была приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновилась в Москве, с 11 декабря в Екатеринбурге.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.02.18

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