В Екатеринбурге возобновили выдачу виз США, но не всем

Консульства США в Екатеринбурге, а также в Санкт-Петербурге и Владивостоке, возобновили выдачу неиммиграционных американских виз. Правда, пока получить визу могут только граждане, которым не нужно проходить собеседование, – то есть те, кто ранее ее уже получал и с момента истечения срока визы прошло не более года.

О возобновлении выдачи виз в трех российских консульствах «Газете.ru» сообщили в посольстве США в Москве. Пока визы в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке выдаются с ограничениями: тем, кто хочет получить визу США впервые, придется ехать на собеседование в Москву.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе Генконсульства США в Екатеринбурге на момент публикации не удалось.

Напомним, в конце августа США объявили об окончании выдачи в неиммиграционных виз в Екатеринбурге, Владивостоке и Санкт-Петербурге после заявления российского МИДа о том, что штат дипломатических представительств США в России к 1 сентября должен быть сокращен до 455 сотрудников, страну должны покинуть 755 членов американского посольства. С 23 августа 2017 года процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России была приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.11.17

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