Екатеринбургских квартальных могут наказать за халатность из-за горевшей свалки на Химмаше

Прокуратура определила виновных в возникновении нелегальной свалки на Химмаше, горевшей в декабре прошлого года. Ответственность понесут квартальные Чкаловского района, которые вовремя не оповестили службы об опасной помойке. Сейчас решается вопрос о проведении доследственной проверки по поводу возможного преступления по ст. 293 УК РФ – «халатность».

Об итогах прокурорской проверки сообщается в ответе на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских. «Установлено, что ранее (до пожара – прим. ред.) указанная территория неоднократно обследовалась специалистами МКУ «Служба заказчика Чкаловского района города Екатеринбурга», однако составленные инспекторами учреждения служебные записки с данными о результатах осмотра в правоохранительные и контролирующие органы своевременно не направлялись», – говорится в документе за подписью свердловского прокурора Сергея Охлопкова.

Материалы проверки переданы в следственные органы. Кроме того, прокуратура подала иск к администрации Екатеринбурга и администрации Чкаловского района с требованием ликвидировать несанкционированную свалку. Главе района внесено персональное представление о привлечении к ответственности виновных в захламлении участка.

Напомним, бесхозный полигон отходов на улице Черняховского загорелся в декабре. Площадь пожара составила более 1 тысячи квадратных метров. Сотрудники МЧС долгое время не могли справиться с огнем, в результате мусорные завалы тлели около недели. По версии дознавателей, пожар устроили либо бомжи, искавшие на свалке металлом, либо могло произойти самовозгорание мусора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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