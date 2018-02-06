Энергетики: часть домов в подчинении УК «Радомир-Инвест» не были подготовлены к зиме

Часть домов в Екатеринбурге, находящихся в управлении компании «Радомир-Инвест», не получили акты готовности к отопительному сезону, – сообщили энергетики. УК не выполнила предписания энергетиков, что могло стать причиной коммунальных аварий, – сообщили в ЕТК.

Ранее сегодня управляющая компания «Радомир-Инвест» обратилась в Уральский филиал Ростехнадзора с просьбой привлечь к ответственности поставщиков ресурсов – АО «ЕТК», по вине которых, якобы, жильцы вынуждены обогреваться газом или закупать электрообогреватели, а сама компания нести убытки и вставать на защиту деловой репутации. УК сообщила, что заключила договор на поставку тепла с «ТПлюс», выполнив со своей стороны все мероприятия по подготовке жилфонда к зиме, но ресурсник «сорвал отопительный сезон», – заявили в компании «Радомир».

При этом с сентября 2017 года в домах, подконтрольных УК «Радомир-Инвест» в Кировском районе, произошло 22 аварии. Напомним, последняя случилась в конце января: в результате ремонтных работ на теплосетях без тепла остались свыше сотни домов.

Отсутствие тепла в квартирах на ЖБИ «Радомир-Инвест» объяснил неготовностью тепломагистралей к зиме. Однако в АО «ЕТК» версию УК опровергают. По данным энергетиков, «Радомир-Инвест» не получил акты готовности к зиме на некоторые дома своего фонда. И, несмотря на выданные ранее предписания, управляющая компания не устранила замечания. В свою очередь, энергетики обратились в прокуратуру Екатеринбурга и администрацию города с просьбой повлиять на УК.

«Екатеринбургская теплосетевая компания выполнила все необходимые подготовительные мероприятия. Были проведены диагностические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей, плановые ремонты и перекладки трубопроводов, – сообщили в ЕТК. – При этом отметим, что распределительные сети были переданы в ЕТК полтора года назад, и их протяженность составляет 2800 км. Инвентаризация выявила износ сетей свыше 80%. Ремонтная кампания 2017 года в Екатеринбурге была выполнена в полном объеме, специалисты ЕТК заменили более 27 км квартальных тепловых сетей. Но совершенно очевидно, что за один год невозможно привести в порядок все 2800 км. Благодаря проведенным мероприятиям аварийность на сетях в 2017 году снизилась на 11% в сравнении с 2016 годом».

Что касается устранения повреждения на ЖБИ, в ЕТК подчеркнули, что работы велись оперативно, отопление и горячее водоснабжение подавалось со сниженными параметрами, температура теплоносителя была выше + 50 градусов.

«Ремонт был плановым, провести его было необходимо, чтобы не допустить аварийной ситуации в случае похолодания», – напомнили в ресурсоснабжающей организации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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