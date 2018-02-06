Прокуратура и полиция схлестнулись в гордуме Екатеринбурга из-за нелегальных киосков

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова обвинила городскую полицию в уклонении от борьбы с нелегальными торговыми точками. Мэрия с прошлого года пытается заключить с МВД соглашение, чтобы согласовать быстрый снос несанкционированных киосков, но силовики под разными предлогами отказываются брать на себя дополнительные обязательства. Екатеринбургские депутаты заявили, что из-за бездействия правоохранителей ситуация близка к критической – подозрительные киоски с шаурмой «растут как грибы» перед футбольным Чемпионатом мира.

Как предает корреспондент РИА «Новый День», правовая коллизия заключается в том, что демонтаж нестационарных объектов в Екатеринбурге ведется в рамках дела об административном правонарушении, которые возбуждает полиция. Мэрия добивается, чтобы полиция участвовала в процессе сноса и конфискации незаконных ларьков. В УМВД от этих условий отказываются, ссылаясь на отсутствие площадок для хранения изъятых объектов и бюджетного финансирования на эти цели. По словам председателя городского комитета по товарному рынку Елены Чернышовой, всего в Екатеринбурге выявлено 3325 нестационарных объектов торговли, из них 680 ведут свою деятельность нелегально. Справиться с таким количеством незаконных киосков без соглашения с полицией в мэрии не могут.

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова заявила, что УМВД города фактически уклоняется от своих прямых обязанностей: «Сегодня полиция работает так, что участковый, зная о нелегальных торговых точках, выходит к ним раз в месяц и накладывает штраф. Сейчас это больше похоже на профанацию, и я не вижу заинтересованности УМВД очистить город от нелегальных киосков. У полиции гораздо больше возможностей устанавливать правонарушителей, чем у комитета по товарному рынку, но я не вижу никакого взаимодействия со стороны УМВД. Даже это соглашение, которые разрабатывается с подачи прокуратуры, выглядит как полумера в решении проблемы».

Первый замглавы администрации города Алексей Кожемяко отметил, что в ситуации безнаказанности количество нелегальных торговых точек растет с каждым днем. Возмущение чиновников мэрии разделили депутаты гордумы. Александр Смолин заявил, что полиция своим бездействием показывает дурной пример гражданам перед выборами президента России и подготовкой к Чемпионату мира по футболу. «Недавно около «Тихвина» поставили киоск с огромной вывеской «Шаурма», все ближайшие многоэтажки им любуются. И где наша власть? Почему не могут убрать этот ларек?», – задался вопросом депутат.

В ответ на критику врио замначальника УМВД по Екатеринбургу Александр Дмитриев пояснил, что новый проект соглашения с администрацией города сейчас проходит правовую экспертизу, и о возможности подписать документ ведомство сообщит не ранее 10 февраля. Однако соглашаться на условия администрации в полиции так и не намерены.

Депутаты пришли к выводу, что без готового соглашения обсуждать проблему сноса киосков пока нельзя. Вопрос повторно заслушается на заседании ЕГД в конце апреля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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