Екатеринбургские депутаты запретили ставить киоски во дворах

Гордума Екатеринбурга приняла новые поправки в правила благоустройства, запрещающие ставить торговые киоски на придомовых территориях и в любом другом месте, не включенном в городскую схему размещения нестационарных объектов. Депутаты и чиновники полагают, что новации позволят бороться со стихийной установкой ларьков в центре, но признают, что никаких серьезных санкций для нарушителей по-прежнему нет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменение городских правил благоустройства послужило поводом для внеочередного заседания депутатов, которые уже отпраздновали завершение шестого созыва. Начальник комитета по благоустройству Тамара Благодаткова сообщила, что часть правок вносятся в связи с изменением федерального законодательства – в документе уточняются понятия «благоустройство» и «элементы благоустройства». Но мэрия воспользовалась моментом и предложила внести дополнительный запрещающий пункт, касающийся размещения нестационарных ларьков.

Как пояснила Благодаткова, сейчас любой предприниматель может обратиться в комиссию при администрации города с просьбой включить его торговый объект в городскую схему размещения. Мэрия может отказать, если объект не соответствует санитарным требованиям, а также, с учетом новой поправки, если киоск планируется установить во дворе. Правда, это не распространяется на ситуацию, когда ларек располагается на частной земле с согласия собственника. В остальных случаях установленные без разрешения городских властей торговые павильоны подлежат сносу. С этим мэрия испытывает большие сложности. На заседаниях думы чиновники неоднократно жаловались на нежелание полиции содействовать в этом вопросе. Соглашение с правоохранителями, позволяющее ускорить процесс сноса нелегальных торговых точек, до сих пор не подписано, сообщил сегодня журналистам врио главы города Виктор Тестов.

Депутаты большинством голосов приняли предлагаемые изменения. Новая редакция городских правил благоустройства вступит в силу с 10 июля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 03.07.18

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