На прощальный банкет гордумы Екатеринбурга не позвали Ройзмана

В эти минуты в ЦК «Верх-Исетский» проходит праздничный банкет гордумы Екатеринбурга, посвященный окончанию работы шестого созыва. Но часть избранников пропустили торжество. Как стало известно РИА «Новый День», не пришли единоросс Анатолий Шарапов, вся фракция «Справедливой России» (4 депутата), коммунист Эдуард Мансуров, представитель ЛДПР Михаил Вечкензин и беспартийный депутат Константин Киселев (он немного приболел). Также нет на празднике бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Как сообщил в Instagram Дмитрий Головин, экс-мэра попросту не пригласили.

К слову, банкет организован за счет собственных средств депутатов, они скидывались по 5 тысяч рублей. В меню – салаты, мясные закуски, сыры и фруктовая нарезка, из алкоголя депутаты выбрали красное и белое сухое вино, шампанское, коньяк и водку.

«Веселья особого нет, но и грусти тоже, – описал атмосферу Дмитрий Головин. – Звучат поздравления, нам вручают благодарственные письма и грамоту. Мне дали грамоту за укрепление местного самоуправления. Получается, вот так мы укрепляли местное самоуправление, что лишили горожан прямых выборов главы».

Добавим, что депутаты соберутся на еще одно заседание – внеочередное. Оно состоится 3 июля и будет посвящено изменениям правил благоустройства Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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