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Четверг, 5 декабря 2019, 10:06 мск

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Бывшие спикеры ЕГД провели встречу для обмена опытом. Евгения Ройзмана не позвали

Фото из архива. 2018г.

Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин накануне провел встречу со спикерами прошлых созывов для обмена опытом, но среди них не оказалось Евгения Ройзмана, который, как известно, с сентября 2013 года по май 2018 года совмещал должности мэра и председателя думы Екатеринбурга. Бывшего градоначальника попросту не пригласили.

По данным пресс-службы городской думы, на встрече присутствовали Евгений Порунов, Яков Силин (сейчас возглавляет УрГЭУ), Виктор Тестов (действующий вице-спикер думы), а также глава фракции «Единой России» в ЕГД Ира Овчинникова.

«Мы собрались, чтобы обсудить разные вопросы – о бюджете, работе с избирателями, как найти пути примирения с администрацией города. Яков Силин и Евгений Порунов были спикерами в двух созывах. Мы созвонились, и они предложили поделиться своим опытом. Конечно, хотели пригласить и Евгения Ройзмана, мы ни в коем случае не предъявляем ему никаких претензий. Но встреча была спонтанной, чтобы поделиться опытом, вот и всё», – рассказал «Новому Дню» Игорь Володин. Также он заметил, что Ира Овчинникова была приглашена в качестве самого опытного депутата, так как она работала в четырех созывах и может дать экспертный совет нынешнему руководству думы.

Фото пресс-службы ЕГД

Встреча действующего спикера с бывшими коллегами прошла в помещениях ЦУМ, куда депутаты планируют переехать в следующем году. Как ранее рассказывал зампредседателя думы Виктор Тестов, в новом здании будет обустроен небольшой музей истории екатеринбургской думы, где появятся портреты всех руководителей думы. Место для Евгения Ройзмана там зарезервировано, потому что «это история города», отмечал вице-спикер в беседе с журналистами.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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