«Аэрофлот» отменил 20 рейсов из Москвы, в том числе – на Урал

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила сегодня, 7 февраля, около 20 рейсов из московского аэропорта Шереметьево из-за плохо очищенных после снегопада взлетно-посадочных полос. В числе отмененных – рейсы в Екатеринбург, Тюмень, Сургут и другие города.

«Аэрофлот» вынужден внести изменения в расписание рейсов на 7 февраля 2018 года в связи с техническими причинами, возникшими вследствие неудовлетворительной чистки взлетно-посадочных полос в российских аэропортах в период неблагоприятных метеоусловий в выходные», – говорится на сайте авиакомпании.

В число отмененных попал рейс в Екатеринбург в 21:00, в Сургут – 22:05, Тюмень – 23:45 и другие города Урала. В авиакомпании обещали переоформить пассажиров на более поздние вылеты и «обеспечить всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами».

Добавим, что, судя по онлайн-табло аэропорта Шереметьево, рейсы других авиакомпаний не отменялись.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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