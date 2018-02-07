Павел Грудинин назвал Юрия Афонина и полковника Квачкова своими конкурентами при выборе кандидата в президенты

Павел Грудинин рассказал о том, что куратор Урала Юрий Афонин был одним из потенциальных кандидатов в президенты от КПРФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом Павел Грудинин рассказал журналисту Юрию Дудю во время интервью. По словам кандидата, от национально-патриотической платформы было выставлено пять претендентов, среди которых был сам Грудинин и из известных персон – полковник Квачков (ныне отбывающий наказание за подготовку мятежа и по обвинению в терроризме). От самой КПРФ был предложен ряд других потенциальных участников, самым известным из которых был куратор свердловского обкома КПРФ Юрий Афонин – политик, которого считают реально ответственным за принятие решений в отделении, в отличие от его протеже, номинального руководителя обкома депутата законодательного собрания Александра Ивачева.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 07.02.18

Синоптики выпустили предупреждение о загрязнении воздуха до вечера воскресенья. / «Аэрофлот» отменил 20 рейсов из Москвы, в том числе – на Урал. / На Урале предъявлено обвинение банде выходцев из бывших союзных республик, терроризировавшей Тагил и Салду. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»