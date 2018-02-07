Перед выборами Жириновский передумал: уральцы больше не «тупые»

Жители Урала – хорошие, умные люди, которые достойны высокого уровня жизни, а их регион – благополучия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня после экскурсии по Ельцин-центру «вечный» кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский. «Урал – это промышленный центр нашей страны. И ваши предприятия должны принадлежать уральцам. Вам не нужны всякие Кикабидзе…» – начал Жириновский, впрочем, после подсказки свиты поправился: «Бендукидзе. Да, я знаю, что он умер. Поехал в Грузию, и там умер. Так вот, он вам не нужен. И никакие ОПС «Уралмаш» не нужны. Нужна достойная зарплата. А на отдых уральцы могут ездить в Иссык-куль, это намного ближе, чем какая-то там Турция!». Также Жириновский порекомендовал увеличить присутствие ЛДПР в городской думе Екатеринбурга, заявив, что «депутат от ЛДПР никогда ничего плохого не сделает».

Судя по всему, Владимир Вольфович, как с ним это иногда случается, «забыл» свою предыдущую реплику об уральцах. В 2012 году в эфире одной из телекомпаний он заявил, что «Ельцин – тупой не только потому, что строитель. Урал, Урал, Урал! Там огромное количество залежей под землей. Это кладовая страны. Там огромное магнитное поле. Там вообще тупое население. Там дебилы живут. От Перми до Екатеринбурга – это население дебильное».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.02.18

«В 90-х мы спасали Россию и Ельцина пять раз», – Жириновский потребовал дополнить информацию в музее Ельцин-центра (ВИДЕО). / Полицейские поймали рецидивиста Антипа, прикинувшись, что хотят сделать тату. / «Оперская удача»: полицейские задержали лжеминера, который оказался угонщиком и вором. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»