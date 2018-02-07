На Урале после новой коммунальной аварии в зоне бедствия целый город

В Асбесте до сих пор устраняют последствия масштабного прорыва на водоводе. В результате аварии несколько улиц оказались затоплены, от водоснабжения отключены детские сады, школы, целые спальные районы.

По данным от директора асбестовского «Горводоканала» Натальи Масловой, закрыты три школы и пять садиков. Но фактически, сообщают горожане, закрытых учреждений гораздо больше. В социальных сетях директор одной из школ призналась, что ее в приказном порядке заставляют провести три урока, чтобы сохранить видимость, будто учреждение функционирует. Как дети будут мыть руки и ходить в туалет, начальство из управления образования не волнует, резюмирует педагог.

По данным на вторую половину дня поврежденный участок трубы так и не был обнаружен. Речь идет о магистрали длиной в километр, и диаметром в 50 сантиметров. Крупный район города, «67 квартал», от водоснабжения отрезан, другие районы запитаны обходными путями и под большим давлением. Это привело к тому, что со стен изношенных труб поднялась вся ржавчина и слизь, горожане отмечают отвратительное качество воды. Вызывает критику и организация подвоза воды.

«В район девятиэтажек на улице Махнева сегодня днем приехала одна «Газель». Пока народ собирался, спускался, водитель ждать устал и уехал даже не раздал все бутыли. В магазинах скупили всю воду с 10 утра. Сейчас отпускают под запись, как в советские времена. Продавцы всех на районе знают, у них списки. Как очередь подходит, отправляют смс, люди прибегают», – рассказал агентству местный общественник Дмитрий Гилязов.

О перспективах устранения аварии судить трудно. Сейчас на месте работает экскаватор, к откачке продолжающей вытекать воды привлекли даже пожарные машины. Изготовление вставки в чугунную трубу, монтаж, и тест займут еще не меньше дня, уверен Гилязов. И не факт, что изношенные задвижки в другом месте магистрали выдержат апробацию высоким давлением.

Асбест,, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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