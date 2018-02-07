«Большинство горожан остались без воды, закрываются школы и сады», – асбестовцы сообщают о мощном коммунальном ЧП (ВИДЕО)

Крупная авария произошла на сетях «Водоканала» в городе Асбесте. Как сообщают местные жители, порыв случился ночью, а вода хлестала так сильно, что пока работники аварийной бригады ехали к месту ЧП несколько улиц были затоплены. В частности, сообщалось об улицах Мира и Ладыженского.

Потоп в Асбесте

Из-за аварии было нарушено водоснабжение в значительной части города – как в жилых домах, так и в объектах социальной сферы. Асбестовцы сообщают, что школы и детские сады не работают. «Ситуация в городе аховая, ведь большинство горожан остались без воды, закрываются школы и садики. Это уже реально ЧП городского масштаба! На вопрос горожан в диспетчерскую АО «Водоканал», когда же нормализуется работа и возобновится водоснабжение в домах – не могут дать информацию о конкретных сроках! День? Два? А может неделя? Как быть дальше людям? Мы – общественники, уже не первый год озвучиваем местным властям существующие «косяки» в деятельности АО «Водоканал», недавно написали обращение президенту РФ, сейчас оно находится на рассмотрении в надзорных органах. И уже, видимо, будет сложно дать нам отписку», – рассказывают активисты проекта «Народное телевидение Асбеста».

По словам местных жителей, многих родителей сегодня действительно попросили или не приводить детей в сады, или забрать их на пару дней. «Позвонили из садика, сказали детей забрать до 12 часов», – пишет в «Одноклассниках» жительница города Светлана. «У нас ребенок из школы раньше пришел и сказал, что завтра не учатся», – подтверждает ее землячка Валентина.

По сообщениям горожан, не работают детские сады №№ 22, 25, 44, 52, 62, а также школа № 4.

Получить информацию в пресс-службе администрации Асбеста пока не удалось. Пресс-секретарь Надежда Самородова отсутствует на месте. «Она уехала в какую-то организацию в связи вот с этой нашей аварией. Будет позже», – сообщили в управе.

Екатеринбург, служба информации

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