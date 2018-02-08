Воду дали, но пить ее нельзя: коммунальный коллапс в Асбесте далек от завершения

В Асбесте, целый район которого вчера остался без воды, ремонтные работы почти завершены, но питьевое водоснабжение восстановлено не везде.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, вчера в 22:55 ремонтные работы были завершены, а холодное водоснабжение восстановлено в полном объеме.

Однако, по словам горожан, есть существенные нюансы. Продолжаются работы у дома на Ладыженского, 28, – там ищут течь, и если найдут, на время проведения работ воду, скорее всего, снова отключат. Информацию об окончательных сроках устранения аварии весь город ждет после 13:00. На это время в администрации назначено совещание главы с руководителем Водоканала.

Кроме того, та вода, что появилась, очень грязная, технического качества, готовить на ней нельзя. Некоторые школы по-прежнему закрыты, другие перешли на сокращенный режим работы с уроками по 30 минут. Родителям советуют давать в школу детям питьевую воду с собой. Кроме того, до сих пор не работают детские сады. Роспотребнадзор снимет предписание о закрытии только после исследования проб воды во всех садиках.

Горожане рассказывают, что подвоз питьевой воды вчера вечером был организован из рук вон плохо, воду привезли далеко не всем. Люди скупили всю питьевую воду в продуктовых магазинах, а на колонках выстроились большие очереди. Предприимчивые таксисты закупали воду в соседних районах и торговали ею прямо с колес.

Напомним, крупная авария произошла на сетях Водоканала в Асбесте 7 февраля. Прорыв случился ночью, а вода хлестала так сильно, что пока работники аварийной бригады ехали к месту ЧП, были затоплены несколько улиц. В частности, сообщалось об улицах Мира и Ладыженского.

Асбест, служба информации

Асбест. Другие новости 08.02.18

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