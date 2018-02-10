В Асбесте за один день два прорыва водопровода (ФОТО)

За один день в Асбесте случилось сразу две серьезных коммунальных аварии. Вода хлещет по улицам, горожане опасаются отключений воды.

Еще в обеденное время на улице Павлова в поселке Черемша лопнул водопровод, и вода хлынула на дорогу и к ближайшим домам.Спустя некоторое время история повторилась на улице Ленинградской – там автомобилисты в буквальном смысле дном машин ощутили биение нового «родника». Вода от него быстро разлилась в подвалы окрестных домов, и до сих пор местные жители не видели ремонтную технику МУП «Водоканал».

«Если они начнут ремонт ночью – без холодной воды останется около десятка домов и когда будут завершены работы, мы не знаем», – рассказала РИА «Новый День» жительница Асбеста Алена Власова.

На данный момент оценить степень серьезности аварии не представляется возможным. Напомним, в начале текущей недели город уже оставался без водоснабжения из-за коммунального ЧП – закрывались детсады и школы.

Асбест, служба информации РИА «Новый День»

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