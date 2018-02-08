Суд выгоняет невьянских золотоискателей с земель сельхозназначения

Свердловский арбитражный суд обязал артель золотоискателей «Нейва» вернуть администрации Невьянска взятый в аренду земельный участок сельхозназначения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, в марте 2016 года артель взяла у города Невьянска в аренду земельный участок сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства. Однако фактически старатели разработали карьер по добыче золота, проводили горные работы, а также сняли плодородный слой почвы со всей площади участка. Кроме того, прокуратура обратила внимание на то, что артель не имеет статуса сельскохозяйственной организации, а значит, договор аренды заключен в нарушение требований Земельного кодекса Российской Федерации.

«Таким образом, условие, которое согласовали стороны в части разрешенного использования земельного участка, не соответствует их действительной воле, что свидетельствует о том, что при заключении договора аренды земельного участка совершена притворная сделка», – резюмируют в прокуратуре. По результатам проверки прокуратура обратилась в Арбитражный суд с иском о признании недействительным договора аренды земельного участка. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал артель старателей «Нейва» вернуть землю городу.

Напомним, ранее Свердловский Россельхознадзор наложил на «Нейву» крупный штраф за уничтожение плодородного слоя почвы в местах добычи россыпного золота. В общей сложности против компании было возбуждено 10 административных дел, а сумма взыскания достигла 1 420 000 рублей.

Невьянск, служба информации

Невьянск. Другие новости 08.02.18

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