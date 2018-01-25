Невьянские золотодобытчики оштрафованы почти на 1,5 миллиона рублей за порчу земли (ФОТО)

Свердловский Россельхознадзор наложил крупный штраф на артель старателей «Нейва» за уничтожение плодородного слоя почвы в местах добычи россыпного золота. В общей сложности против компании было возбуждено 10 административных дел, а сумма взыскания достигла 1 420 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, карьеры по добыче золота располагаются на трех земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 183,06 гектаров. На них проводятся горные работы, на одном из участков снят плодородный слой почвы. Нарушения были выявлены совместно с прокуратурой Невьянска. При этом золотодобывающая компания не представила проект рекультивации земли.

В отношении председателя артели старателей «Нейва» и юридического лица были возбуждены дела по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ – «невыполнение установленных требований по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», и ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ – «самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы». Вынесенные по итогам рассмотрения дел постановления «Нейва» обжаловать не стала. Компания оплатила штраф в полном размере.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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