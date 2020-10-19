Золотодобытчики загрязнили тысячи километров рек в Сибири

Золотодобывающие предприятия загрязняют сибирские реки. За год было выявлено почти 80 фактов негативного влияния на окружающую среду. Об этом сообщил эксперт WWF, координатор экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

Экологи взяли для исследования часть Красноярского края, Республику Алтай, Хакасию, Туву, Кемеровскую область, передает «Интерфакс». По данным спутникового мониторинга, именно здесь в экологическом плане золотодобывающие компании «гадят больше всего», заявил Колотов.

«Мы использовали данные с космического спутника и отправляли их в надзорные органы. Было выявлено 78 фактов загрязнения водных объектов, причастных к добыче россыпного золота. Общая протяженность выявленных загрязнений водных объектов – 2 611 км», – отметил эксперт.

Примечательно, что в Красноярском крае множество нарушений и загрязнений были выявлены на реке Сисим, где в прошлом году обрушение дамбы стало причиной гибели 20 человек. «Ничего радикально не изменилось. Проверок стало больше, но золотодобытчики как гадили в реки, так и гадят», – подчеркнул Колотов.

Как информировал «Новый День», ранним утром 19 октября на реке Сейба произошло разрушение пяти дамб золотодобывающего предприятия «Сисим». В результате погибли 20 человек, были затоплены два временных рабочих общежития артели. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Красноярск, Зоя Осколкова

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