Законодательное вредительство: российским золотодобытчикам угрожает остановка работы

Градообразующие предприятия по добыче золота в Забайкалье пригрозили остановкой работы, оказавшись в безвыходной ситуации, которая сложилась в результате серьезных несостыковок федерального законодательства и поставновлений правительства РФ. Представители отрасли обратились за помощью к бизнес-омбудсмен Борису Титову, который уже предложил Минприроды смягчить барьеры для золотодобытчиков. Пока же вместе с лицензией на добычу драгоценного металла компании покупают «кота в мешке».

Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ, речь идет, как минимум, о компаниях семи регионов РФ, которым угрожает приостановка работы. Дело в том, что предприятия покупают лицензии на добычу золота на аукционах, при этом информация о принадлежности территории к категории «особо защитные участки леса» (ОЗУ) до аукциона не обнародуется. Фактически компания узнает об этом уже на стадии заключения договора на аренду участков.

В данном случае федеральные нормы вступают в противоречие, подчеркнули в пресс-службе Бориса Титова: Лесной кодекс разрешает на территории ОЗУ деятельность золотодобывающих компаний, однако распоряжение правительства №849-р ее запрещает.

В результате предприниматели попадают в патовую ситуацию, когда в любом случае нарушают закон: если они следуют Лесному кодексу и ведут золотодобычу, то им грозит уголовное преследование, а если ориентируются на постановление правительства и не начинают работы, то оказываются под штрафными санкциями за невыполнение условий лицензии.

«Налицо законодательное противоречие, которое реально угрожает не только развитию золотодобывающей отрасли, но в принципе может приостановить деятельность таких предприятий, – констатировал Борис Титов, комментируя обращение представителей отрасли. – А это уже не только снижение налоговых поступлений, но и безработица, ведь это в большинстве градообразующие предприятия Забайкалья, Бурятии, Ханты-Мансийского округа».

Бизнес-омбудсмен предложил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину инициировать изменения в федеральных законах, обязав организаторов аукционов предоставлять участником информацию о наличии ОЗУ, а также снизить барьеры по освоению таких участков – то есть фактически речь идет об отмене постановления правительства.

В пресс-службе бизнес-омбудсмена отметили, что лицензию на добычу золота имеют 275 компаний в Забайкальском крае, при этом 82 из них – градообразующие. 54 % лицензий включают особо защитные участки. О таких же проблемах бизнес-омбудсмену также сообщили компании из Бурятии, Подмосковья, ХМАО-Югры, Пермского края, Свердловской и Челябинской областей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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