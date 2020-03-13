В Хакасии золотодобытчики нанесли природе 12-миллионный ущерб

В Хакасии в отношении директора ООО «Минеральные ископаемые ресурсы» возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны и использования недр (ч.1 ст.255 УК РФ).

Как сообщили в СКР, следователи установили, что в июле 2018 года компания получила лицензию на пользование недрами, в том числе на поиск и оценку месторождений золота. Однако сотрудники нарушили условия лицензии и вели добычу золота в Таштыпском районе открытым способом.

Известно, что предприятие добыло около 90 граммов золота на сумму более 250 тыс. рублей. При этом незаконные действия привели уничтожению плодородного слоя почвы на участке площадью почти 17 тыс. квадратных метров, а экологический ущерб превысил 12 млн рублей. Кроме того, в результате действий золотодобытчиков было изменено русло ручья.

В настоящее время для более точного установления ущерба окружающей среде назначена судебно-экологическая экспертиза, проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Абакан, Иван Гридин

Абакан. Другие новости 13.03.20

Ученые заявили о риске непоправимых последствий для переболевших коронавирусом мужчин. / В больницы Крыма не пускают без масок, но признают, что в продаже их нет. / Этап Formula 1 Гран-при Австралии не состоится из-за коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»