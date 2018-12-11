Прокуратура оштрафует золотодобытчиков за загрязнение воды

Свердловская прокуратура наложила штраф на артель старателей «Нейва», которая загрязняла воду у поселков Левиха и Аник. Как сообщили в пресс-службе ведомства, золотодобытчикам вынесли наказание по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования». Они заплатят штраф в размере 80 тысяч рублей.

По версии следствия, в августе 2018 года было замечено, что вода реки Тагил на участке между поселками Левиха и Аник помутнела. Виной этому стало разрушение дамбы отстойников на территории, где добывается золото. В итоге неконтролируемого сброса отходы попали в реку Пачка, откуда перетекли в реку Тагил. Вследствие выброса уровень загрязнения в сточных водах вырос. Так, взвешенных веществ стало в 6,63 раза больше, нефтепродуктов в 1,96 раза, железа в 1,26, сухого остатка в 1,04 раза, цинка в 1,49 раза и меди в 1,24 раза.

Напомним, ранее РИА «Новый День» писал, что артель «Нейва» был привлечен за незаконную добычу золота в сельскохозяйственных землях. Кроме того, золотодобытчики были уличены в порче плодородной земли, за что получили штраф на сумму более 1,5 миллиона рублей.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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