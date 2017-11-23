Невьянские старатели незаконно искали золото на сельскохозяйственном участке

Артель старателей «Нейва» уличена в незаконных работах по разведке и добыче золота на землях сельскохозяйственного назначения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, у артели есть лицензия на право пользования недрами и ведение работ по разведке и добыче россыпного золота россыпи Белой. В марте 2016 года артель заключила с администрацией Невьянска договор аренды на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный примерно в 0,5 км к югу от города. В силу ч. 1 ст. 78 Земельного кодекса РФ земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться только для ведения сельскохозяйственного производства, однако «Нейва» разместила там карьер по добыче золота, проводила горные работы, а также сняла плодородный слой почвы со всей площади участка.

В связи с этим прокуратура возбудила административные дела за использование земельного участка не по назначению в отношении артели и ее председателя Сергея Карасёва. Дела находятся на рассмотрении.

Кроме того, прокуратура обратилась в суд с требованиями признать незаконной добычу «Нейвой» золота на данном участке и приостановить на нем деятельность до завершения процедуры перевода земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию, позволяющую осуществлять добычу полезных ископаемых.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

Невьянск, служба информации

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