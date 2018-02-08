В Режевском районе многодетным семьям по ошибке выделили землю над газопроводом

Ошибка исполнителей стала причиной того, что многодетным семьям Режевского района предоставили земельные участки под строительство индивидуального жилья на участках, под которыми проходит газовая труба.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате свердловского омбудсмена, к Татьяне Мерзляковой обратились 15 семей, которым выделили участки в селе Останино. Предоставленные им земельные участки оказались расположенными на газовой магистрали под высоким давлением. Строительство индивидуальных жилых домов на выделенной территории не разрешено. Люди понесли затраты, оформляя документы на выделенные им земельные участки. При этом претендовать на новые участки, пригодные для строительства, они не могли, так как из очереди уже исключены.

Глава Режа Алексей Копалов на вопрос омбудсмена сообщил, что исполнители работ – сотрудники ООО «Портал ГЕО» – ошиблись в проведении топографических работ. Администрация обратилась в МУГИСО (выступившее заказчиком), и предоставление земельных участков, находящихся в зоне газопровода высокого давления, приостановлено. Глава пообещал, что семьям, чьи земельные участки попали в данную зону, будут предложены другие.

Напомним, на Урале многодетные семьи из разных городов неоднократно сталкивались с тем, что выделенная по программе помощи земля оказывалась неподходящей: иногда она находилась едва ли не в чистом поле – ни света, ни дорог, иногда в зоне, не подходящей по другим причинам.

Реж, служба информации

Реж. Другие новости 08.02.18

Прокуратура наказала управляющую компанию в Екатеринбурге за завышенный тариф в платежках. / Воду дали, но пить ее нельзя: коммунальный коллапс в Асбесте далек от завершения. / Еще одни «Пятьдесят оттенков» и новый Вуди Аллен с Кейт Уинслет – кинопремьеры недели (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»