В Нижних Сергах осудили водителя легковушки, из-за которого погибли два водителя грузовиков

Нижнесергинский суд вынес приговор лихачу, который спровоцировал ДТП с двумя фурами. Водители грузовиков погибли. Виновник аварии отправится в колонию-поселение на 2,5 года.

Напомним, эта авария произошла 19 марта. Дмитрий Бердников ехал на SsangYong в сторону Перми. Дорога была скользкой, шел снег, но водитель не учел этого, превысил скорость и его занесло. Легковушка оказалась на встречной полосе, где столкнулась со встречным автомобилем «Скания» с прицепом. После столкновения SsangYong вернулся на свою полосу и съехал на обочину. А «Сканию» потянуло влево, на встречку. Этот грузовик врезался в «Скания PI 14 GA4X2NA» с прицепом-цистерной с мазутом. За этим в них влетел еще один грузовик, «Скама». Водители первых двух грузовых автомобилей погибли на месте, водитель третьего остался жив. Не пострадали водитель и пассажиры SsangYong.

Дмитрия Бердникова судили по статье ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал. Нижнесергинский районный суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с назначением дополнительного наказания в виде лишения его права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. В пользу родственников погибшего с Бердникова взыскали по 500 тысяч рублей и расходы на представителя. Приговор не вступил в законную силу.

Нижние Серги, служба информации

Нижние Серги. Другие новости 09.02.18

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