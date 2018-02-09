Юрий Пономарев счел слишком мягким приговор виновникам гибели детей в югорском ДТП

Заместитель генпрокурора по УрФО Юрий Пономарёв подал в судебную коллегию по уголовным делам суда ХМАО-Югры апелляционное представление, в котором поставил вопрос об изменении приговора трем виновникам резонансного ДТП, в котором погибли 12 человек, в том числе 10 детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в уральском управлении Генпрокуратуры, государственное обвинение не согласилось с решением суда переквалифицировать состав преступления с более тяжких статей на менее тяжкие.

Ранее, в мае 2017 года, Юрий Пономарев утвердил обвинения в отношении владельца автобуса Александра Сидорука и водителя Марата Зайнуллина по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены группой лиц по предварительном сговору, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц» (ч.3 ст.238 УК РФ). Директора спортшколы, где учились погибшие дети, Ирину Тарасову, обвиняли в «Халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц». (ч.3 ст.293 УК РФ). Сроки лишения свободы по этим статьям могли бы составить Зайнуллину – 7 лет лишения свободы, Сидоруку и Тарасовой – по 5 лет лишения свободы.

Однако суд, переквалифицировав статьи на менее тяжкие, назначил владельцу автобуса и водителю наказания в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы и 1 года 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима соответственно, а директору школы – 11 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработка в доход государства. По мнению Генпрокуратуры, наказание этим трем подсудимым не соответствует характеру и степени общественной опасности совершенных уголовно-наказуемых деяний. Приговор четвертому фигуранту – водителю грузовика Раилю Саитханову (6 лет 9 месяцев колонии) – прокуратуру устроил.

Напомним, 4 декабря 2016 года на 926 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск водитель грузовика с прицепом Раиль Саитханов на встречной полосе столкнулся с автобусом, на котором ехали ученики спортивной школы, под управлением Зайнуллина. После столкновения автобус развернуло поперек дороги, и он оказался на полосе встречного движения, где произошло столкновение со вторым грузовым автомобилем. Автобус фактически разорвало пополам. В результате происшествия погибли 12 человек, в том числе 10 детей, 13 человек получили тяжкий вред здоровью.

Екатеринбург, Ханты-Мансийск, служба информации

Екатеринбург, Ханты-Мансийск. Другие новости 09.02.18

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