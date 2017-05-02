Замгенпрокурора утвердил обвинения в деле о крупном ДТП в Югре / В аварии погибли 12 человек, еще 13 получили тяжелые травмы

Публикации за 02.05.17

Заместитель Генерального прокурора Юрий Пономарёв утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по факту гибели в ДТП на территории Югры 12-ти человек. Обвиняемыми являются Раиль Саитханов, Александр Сидорук, Марат Зайнуллин и Ирина Тарасова.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в зависимости от роли и степени участия они обвиняются нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ), оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены группой лиц по предварительном сговору, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц (ч.3 ст.238 УК РФ), халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц (ч.3 ст.293 УК РФ).

По версии следствия, 04 декабря 2016 года на 926 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» водитель Саитханов, управляя грузовым тягачом с полуприцепом, на котором находился крупногабаритный груз, на полосе, предназначенной для встречного движения, допустил столкновение с автобусом под управлением Зайнуллина. После столкновения автобус развернуло поперек дороги, и он оказался на полосе встречного движения, где произошло столкновение со вторым грузовым автомобилем. Автобус фактически разорвало пополам. В результате происшествия погибли 12 человек, в том числе 10 детей, 13 человек получили тяжкий вред здоровью.

Сидорука и Зайнуллина обвиняют в том, что они предоставили услуги по перевозке детей, используя для этого автобус ненадлежащего технического состояния. В частности, у него был неисправен спидометр, на заднюю ось автобуса были установлены шины с различным рисунком протектора, частично отсутствовали либо не были работоспособны ремни безопасности.

Директора спортшколы олимпийского резерва «Сибиряк» Тарасову, воспитанники которой находились в автобусе, обвинили в том, что она не обеспечила подготовку необходимых документов и выполнение действий, обязательных при перевозке групп детей, в результате чего была оказана услуга по их перевозке, не отвечающая требованиям безопасности жизни.

В отношении обвиняемых Саитханова, Сидорука и Зайнуллина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Тарасова находится под домашним арестом. Предварительное следствие проводило четвертое следственное управление (с дислокацией в городе Екатеринбурге) Главного следственного управления СК России.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении Саитханова, Сидорука, Зайнуллина и Тарасовой направлено для рассмотрения по существу в Ханты-Мансийский районный суд.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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