В Югре суд отправил за решетку троих виновников ДТП с перевозившим детей автобусом

Ханты-Мансийский районный суд вынес приговоры виновникам дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, перевозившего воспитанников и тренеров спортивной школы «Сибиряк», которое случилось 4 декабря 2016 года. Авария унесла жизни 10 детей и 2 взрослых, еще 16 воспитанников и 3 взрослых получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе СКР, суд вынес приговор директору МАУ ДО «СДЮСШОР «Сибиряк» Ирине Тарасовой, водителю автобуса Марату Зайнуллину, представителю индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александру Сидоруку, а также водителю грузовика Volvo Раилю Саитханову.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в халатности, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч.1 ст.293, п.б ч.2 ст.238, ч.5 ст.264 УК РФ).

Следствие и суд установили, что 4 декабря 2016 года воспитанники и тренеры спортивной школы «Сибиряк» (33 человека) выехали из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск на автобусе Karosa С934.1351, за рулем которого был Зайнуллин. На 926-м километре автодороги Р-404 «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло столкновение автобуса со встречным седельным тягачом Volvo FH 12 420 под управлением водителя Раиля Саитханова. По мнению суда, он нарушил Правила дорожного движения и выехал на полосу встречного движения. В суде доказано, что это столкновение привело к изменению траектории движения автобуса. Его развернуло на полосе встречного движения, и в него врезался тягач Scania 113, разорвав автобус пополам.

В результате ДТП погибли 12 пассажиров автобуса, в том числе 10 детей. 19 человек, в том числе 16 детей, получили травмы различной степени тяжести, 2 детям причинены повреждения, не расценивающиеся как вред здоровью. Все пассажиры автобуса были признаны потерпевшими.

Приговором суда водителю автобуса Зайнуллину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, 5 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, бизнесмену Сидоруку – 1 год, 3 месяца колонии общего режима, водителю тягача, по вине которого случилось ДТП Раилю Саитханову – 6 лет, 9 месяцев колонии общего режима, тренеру Тарасовой – 11 месяцев исправительных работ.

В Следственном комитете отметили, что данный приговор не является точкой в установлении всех обстоятельств гибели юных спортсменов. СКР продолжает расследование в отношении исполняющего обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александра Комарницкого.

Кроме того, завершено расследование уголовного дела в отношении двоих сотрудников ГИБДД Башкирии. Бывшему начальнику отделения по исполнению административного законодательства Никите Дергунову и инспектору Надежде Степановой предъявлено обвинение в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, по их вине Саитханов, будучи лишенным права управления транспортными средствами за пьяное вождение, смог получить обратно водительское удостоверение и работать водителем большегруза. Материалы этого уголовного дела уже направлены для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

«Изначально перед следствием стояла задача не просто установить обстоятельства ДТП, а выяснить, каким образом это стало возможным, и установить всех, кто так или иначе виноват в трагедии, унесшей жизни детей. Следственный комитет заинтересован в самом тщательном и объективном установлении абсолютно всех обстоятельств трагедии и привлечении к ответственности всех виновных лиц. Безусловно, о результатах этой работы общественность будет проинформирована», подчеркнула официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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