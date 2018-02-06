Генпрокуратура в УрФО обжалует приговор по делу о ДТП с автобусом в Югре

Управление Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе намерено обжаловать приговор виновникам ДТП с участием автобуса, перевозившего воспитанников и тренеров спортивной школы «Сибиряк», которое случилось 4 декабря 2016 года в ХМАО-Югре. Не согласны с приговором и родные погибших и травмированных детей. По их мнению, он чрезмерно мягкий.

«В связи с тем, что позиция государственного обвинения относительно квалификации действий подсудимых Зайнуллина, Сидорука и Тарасовой, а также назначенной им меры наказания существенно отличается от решения суда в этой части, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о внесении апелляционного представления за подписью заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Пономарёва», – сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.

Как писал «Новый День», суд вынес приговор директору МАУ ДО «СДЮСШОР «Сибиряк» Ирине Тарасовой, водителю автобуса Марату Зайнуллину, представителю индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александру Сидоруку, а также водителю грузовика Volvo Раилю Саитханову.

Доказано, что 4 декабря 2016 года воспитанники и тренеры спортивной школы «Сибиряк» (33 человека) выехали из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск на автобусе Karosa С934.1351, за рулем которого был Зайнуллин. На 926-м километре автодороги Р-404 «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло столкновение автобуса со встречным седельным тягачом Volvo FH 12 420 под управлением водителя Раиля Саитханова. По мнению суда, он нарушил Правила дорожного движения и выехал на полосу встречного движения. В суде доказано, что это столкновение привело к изменению траектории движения автобуса. Его развернуло на полосе встречного движения, и в него врезался тягач Scania 113, разорвав автобус пополам.

В результате ДТП погибли 12 пассажиров автобуса, в том числе 10 детей. 19 человек, в том числе 16 детей, получили травмы различной степени тяжести, 2 детям причинены повреждения, не расценивающиеся как вред здоровью. Все пассажиры автобуса были признаны потерпевшими.

Приговором суда водителю автобуса Зайнуллину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, 5 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, бизнесмену Сидоруку – 1 год, 3 месяца колонии общего режима, водителю тягача, по вине которого случилось ДТП Раилю Саитханову – 6 лет, 9 месяцев колонии общего режима, тренеру Тарасовой – 11 месяцев исправительных работ.

В Следственном комитете отметили, что данный приговор не является точкой в установлении всех обстоятельств гибели юных спортсменов. СКР продолжает расследование в отношении исполняющего обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александра Комарницкого.

Кроме того, завершено расследование уголовного дела в отношении двоих сотрудников ГИБДД Башкирии. Бывшему начальнику отделения по исполнению административного законодательства Никите Дергунову и инспектору Надежде Степановой предъявлено обвинение в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, по их вине Саитханов, будучи лишенным права управления транспортными средствами за пьяное вождение, смог получить обратно водительское удостоверение и работать водителем большегруза. Материалы этого уголовного дела уже направлены для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Екатеринбург, Иван Гридин

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