В деле о ДТП с детьми в Югре появился новый фигурант

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Ханты-Мансийск сотрудников Центрального аппарата для установления всех обстоятельств массовой гибели детей и взрослых в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в декабре 2016 года, сообщили в пресс-службе СКР.

Тогда погибли 12 пассажиров автобуса, 10 из которых были дети. Как писал «Новый День», расследование было поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Перед судом предстали директор МАУ ДО «СДЮСШОР «Сибиряк» Ирина Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александр Сидорук, а также водитель грузовика Volvo, с которым произошло столкновение автобуса, Раиль Саитханов.

Родители погибших и травмированных детей сочли список привлечённых к уголовной ответственности лиц неполным. В связи с этим они обратились к Александру Бастрыкину. Он лично встретился с ними в ходе официального визита в Югру и пообещал лично проконтролировать ход расследования уголовных дел, которое было поручено опытным следователям ГСУ.

В ходе расследования обвинения в халатности был предъявлены двум сотрудникам ГИБДД Башкирии: начальнику отделения Дергунову и инспектору Степановой. Они, по версии следствия, не внесли в федеральную информационную систему ГИБДД сведения о лишении водительских прав Раиля Саитханова. Степанова была отстранена от занимаемой должности, Дергунов – уволен.

Кроме того, 21 ноября в Югре был задержан исполняющий обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александр Комарницкий.

Решение Бастрыкина направить в Югру руководителя главного управления процессуального контроля СКР Григория Житенева и первого заместителя руководителя ГСУ СКР Юрия Тютюнникабыло вызвано продолжающими поступать публичными обращениями пострадавших с требованиями объективности судебного процесса, расследования преступления и решения ряда их социальных проблем.

Глава СКР поручил проконтролировать ход предварительного следствия по уголовным делам, связанным с ДТП на месте, и, при необходимости, провести личный прием пострадавших. Кроме того, Александр Бастрыкин заявил о своей готовности вновь оперативно выехать в регион, если это потребуется.

Как писал «Новый День», ранее после личного приема родителей погибших и травмированных детей в связи с тем, что решение большинства озвученных ими проблем находится в компетенции органов власти автономного округа, Бастрыкин направил письмо губернатору Югры Наталье Комаровой, сопроводив папкой обращений от потерпевших.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.11.17

Юрий Пономарев потребовал уголовных дел в связи со вспышкой африканской чумы. / В Нижневартовске «десятка» протаранила автобус. Пострадали 6 человек. / Коренные народы Севера пожаловались на глобальное потепление. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»