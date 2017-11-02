Бастрыкин отстранил высокопоставленных следователей в Екатеринбурге и Югре

В связи с расследованиями резонансных ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин временно отстранил от исполнения служебных обязанностей ряд высокопоставленных подчиненных.

Как сообщили в пресс-службе СКР, кадровые решения были приняты в связи с многочисленными публичными обращениями потерпевших по уголовному делу о гибели в 2016 году в ДТП 12 пассажиров, из которых 10 – дети, а также обращениями жителей Югры с требованиями объективного расследования и привлечения к уголовной ответственности всех виновных.

Александр Бастрыкин отстранил от исполнения служебных обязанностей руководителя четвертого следственного управления (с дислокацией в Екатеринбург) Главного следственного управления СКР Руслана Ибиева, его заместителя Дмитрия Корешникова, руководителя следственного управления СКР по ХМАО-Югре Анвара Ахмедзянова.

«Несмотря на то, что следствием установлены причастные к произошедшему лица, и в настоящее время дело рассматривается по существу в суде, в Следственном комитете России продолжается расследование этой трагедии», – говорится в сообщении СКР.

В Следственном комитете также отметили, что, к сожалению, это не единственное в регионе уголовное дело, вызвавшее значительный общественный резонанс и подвергшееся критике. В СМИ продолжает обсуждаться ДТП с участием сотрудника ГИБДД, который сбил 15-летнего подростка.

По поручению Александра Бастрыкина соответствующим контрольным подразделением центрального аппарата уже начата проверка действий следователей, в чьем производстве находились эти уголовные дела. Указанные лица отстранены от исполнения своих обязанностей до завершения служебных проверок.

Москва, Иван Гридин

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