Участнику ДТП с детским автобусом в Югре переквалифицировали статью

Публикации за 20.02.17

Одному из участников декабрьского ДТП с детским автобусом в Югре, в котором погибли 12 человек, – водителю автобуса Марату Зайнуллину – следователи переквалифицировали статью с «виновника ДТП в части невыдержанного бокового интервала и дорожной обстановки» на «оказание услуг ненадлежащего качества» (238 ч.3 УК РФ). Об этом сообщил участник группы гражданского расследования аварии в сообществе «ДТП в Ханты-Мансийске: причины трагедии» во «ВКонтакте» Михаил Кокорев.

«Что это значит? А значит, что следствие полностью установило, что автобус не виновен в ДТП. Что он ехал строго по своей полосе. И что в него прилетел, двигавшийся по «встречке» грузовик «Вольво» с грузом МТЛБу (многоцелевой транспортёр (тягач) лёгкий бронированный – прим. ред.). Всё!», – пояснил Кокорев.

Фото из группы «ДТП в Ханты-Мансийске: причины трагедии» во «ВКонтакте»

Между тем, вскоре после трагедии руководитель УМВД России по ХМАО-Югре, генерал-майор полиции Василий Романица заявил, что водитель автобуса не выдержал боковой интервал, из-за чего произошло соударение зеркалами заднего вида автобуса и встречного тягача «Вольво». После этого автобус развернуло поперек дороги, и его протаранил и фактически разорвал надвое другой грузовик, пояснял Романица.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=4wd3MbuV2l0&rel=0">Video</a> Романица о ДТП на трассе Ханты-Мансийск – Тюмень

«Группа гражданского расследования ДТП 4.12 передает особые приветы Василию во_всем_виноват_водитель_автобуса Ивановичу! Василий Иванович, а где, простите, проверочки ГИБДД у нефтяников? Как там дела у Башнефтегеофизики (владелец МТБЛу – прим. ред.)? Есть чего рассказать гражданам?), – задается вопросами Михаил Кокорев.

Как писал «Новый День», в середине января прокуратура Югры подвела предварительные итоги расследования ДТП, случившегося 04 декабря. В нем погибли 12 человек, в том числе 10 детей, и более 20 пострадало. Сотрудники надзорного ведомства выявили факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей со стороны организаторов соревнований и контрольно-надзорных органов.

В частности, было установлено, что Открытый чемпионат ХМАО-Югры по спортивной акробатике проходил в Ханты-Мансийске со 2 по 4 декабря 2016 года. Организаторами соревнований выступали департамент физической культуры и спорта автономного округа и автономного учреждения ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт» при содействии Федерации спортивной акробатики округа.

Перевозка команды детей осуществлена с грубыми нарушениями требований Правил организованной перевозки группы детей автобусами, без заключения договора фрахтования. Об организованной перевозке групп детей подразделение Госавтоинспекции не уведомлялось.

Также установлено, что собственником участвовавшего в ДТП автобуса являлся индивидуальный предприниматель, не имевший разрешительных документов на организацию пассажирских перевозок по междугородним маршрутам. Полученный им доход от осуществления незаконной предпринимательской деятельности превысил 2,5 млн рублей. По материалам прокурорской проверки по данному факту следователи возбудили и расследуют уголовное дело по статье «незаконное предпринимательство» (ч.1 ст.171 УК РФ).

Также установлено, что водитель грузового автомобиля, с участием которого произошло дорожно-транспортное происшествие, был лишён права управления транспортными средствами еще в июне 2016 года в Башкирии. При этом исполнение водителем наложенного судом административного наказания со стороны сотрудников полиции не контролировалось.

По факту ДТП отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по ХМАО-Югре возбудил уголовные дела по статьям: «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.5 ст.264, ч.3 ст.238 и ч.3 ст.293 УК РФ). Они соединены в одно производство. Материалы данного уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в четвертое следственное управление (с дислокацией в Екатеринбурге) Главного следственного управления СК России.

Нефтеюганск, Иван Гридин

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