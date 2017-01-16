Прокуратура Югры опубликовала предварительные итоги ДТП с автобусом / В аварии погибли 10 детей и двое взрослых. 20 человек травмированы

Публикации за 16.01.17

Прокуратура Югры подвела предварительные итоги расследования ДТП, случившегося 04 декабря, в котором погибли 12 человек, в том числе 10 детей, и более 20 пострадало. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, по результатам проверки выявлены факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей со стороны организаторов соревнований и контрольно-надзорных органов.

В частности, было установлено, что Открытый чемпионат ХМАО-Югры по спортивной акробатике проходил в Ханты-Мансийске со 2 по 4 декабря 2016 года. Организаторами соревнований выступали департамент физической культуры и спорта автономного округа и автономного учреждения ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт» при содействии Федерации спортивной акробатики округа.

По фактам выявленных нарушений Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства РФ (от 18.04.2014 № 353), в деятельности организаторов спортивного мероприятия прокуратурой автономного округа внесено представление заместителю губернатора автономного округа, курирующего вопросы спорта, которое рассмотрено и удовлетворено, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Органы госвласти внесли изменения в нормативные документы, регламентирующие вопросы организации спортивных соревнований, а также организованной перевозки групп детей автобусами. Профильные департаменты автономного округа ужесточили контроль в указанной сфере.

В ходе проверки комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска установлено, что перевозка учеников Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Сибиряк» к месту проведения открытого чемпионата автономного округа по спортивной акробатике планировалась маршрутным транспортом, не предусматривалась возможность организованной перевозки групп детей по договору фрахтования.

Перевозка команды детей осуществлена с грубыми нарушениями требований Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства РФ (от 17.12.2013 № 1177), без заключения договора фрахтования. Об организованной перевозке групп детей подразделение Госавтоинспекции не уведомлялось.

По указанным фактам нарушений Нефтеюганским межрайонным прокурором главе администрации Нефтеюганска и и.о. директора СДЮСШОР «Сибиряк» внесены представления. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 4 должностных лица, в том числе председатель комитета физической культуры и спорта администрации города. Заместитель главы администрации города, курирующий вопросы спорта, уволился до рассмотрения представления.

Также установлено, что собственником участвовавшего в ДТП автобуса являлся индивидуальный предприниматель, не имевший разрешительных документов на организацию пассажирских перевозок по междугородним маршрутам. Полученный им доход от осуществления незаконной предпринимательской деятельности превысил 2,5 млн рублей. По материалам прокурорской проверки по данному факту следователи возбудили и расследуют уголовное дело по статье «незаконное предпринимательство» (ч.1 ст.171 УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что должностные лица УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, несмотря на неоднократное привлечение к административной ответственности водителя автобуса, участвовавшего в ДТП, вопрос о привлечении к административной ответственности владельца транспортного средства по ст.12.31 КоАП РФ за выпуск его на линию с неисправностями, с которыми запрещена эксплуатация, не рассматривался. При проведении проверок наличие у водителя разрешительных документов на осуществление междугородних пассажирских перевозок не проверялось.

По выявленным нарушениям прокуратура направила представление на имя начальника УМВД России по ХМАО-Югре, которое находится на рассмотрении. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры округа.

Также установлено, что водитель грузового автомобиля, с участием которого произошло дорожно-транспортное происшествие, был лишён права управления транспортными средствами на территории Башкирии еще в июне 2016 года. При этом исполнение водителем наложенного судом административного наказания со стороны сотрудников полиции не контролировалось.

По данному факту материалы проверки направлены в прокуратуру Башкирии, а также на имя начальника УМВД России по Уфе внесено представление, а следственным управлением СК России по Башкирии по постановлению прокурора возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.3 ст.293 УК РФ).

По факту ДТП отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по ХМАО-Югре возбуждены уголовные дела по статьям: «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.5 ст.264, ч.3 ст.238 и ч.3 ст.293 УК РФ). Они соединены в одно производство. Материалы данного уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в четвертое следственное управление (с дислокацией в Екатеринбурге) Главного следственного управления СК России.

Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах происшествия, а также об итоговой правовой оценке и степени ответственности виновных лиц будут определяться по результатам предварительного следствия.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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