СКР предъявил окончательные обвинения по делу о ДТП с автобусом в ХМАО

Публикации за 28.02.17

Сотрудники четвертого следственного управления ГСУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге) завершили следственные действия по уголовному делу, возбужденному по факту дорожно-транспортного происшествия в ХМАО-Югре с участием автобуса, перевозившего детей, в котором погибли 12 человек и 19 пострадали.

Как сообщили в пресс-службе СКР директору МАУ ДО «СДЮСШОР «Сибиряк» Ирине Тарасовой предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст.293 УК РФ), водителю автобуса Марату Зайнуллину и представителю индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александру Сидоруку – в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), а водителю грузовика Volvo Раилю Саитханову – в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч.4 ст.264 УК РФ).

По версии следствия, 4 декабря 2016 года воспитанники и тренеры СДЮСШОР «Сибиряк» (33 человека) выехали из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск на автобусе Karosa С934.1351, за рулем которого был Зайнуллин. На 926-м километре автомобильной дороги Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск», автобус столкнулся с двигавшимся в сторону столицы Югры седельным тягачом Volvo FH 12 420, которым управлял Саитханов. Именно он, по версии следствия, нарушил ПДД и выехал на полосу встречного движения. Столкновение привело к изменению траектории движения автобуса, после чего он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым тягачом Scania 113.

В результате ДТП погибло 12 пассажиров автобуса, из которых 10 детей. 19 человек, в том числе 16 детей, получили травмы различной степени тяжести, 2 детям причинены повреждения, не расценивающиеся как вред здоровью. Все пассажиры автобуса признаны потерпевшими.

Следствие установило, что ни Тарасова, ни кто-либо иной по ее поручению не направили в подразделение ГИБДД уведомления об организованной перевозке группы детей, чего требует законодательство. Отмечается также, что оснований для закрытия трассы Р-404 по погодным или иным причинам у сотрудников ГИБДД не имелось. Согласно заключениям судебных экспертиз и иным материалам уголовного дела, дорожные условия в день ДТП были удовлетворительными, видимость составляла около 500 метров.

Кроме того, следователи установили, что дорожное полотно было в нормальном состоянии, до ДТП обработано песчано-соляной смесью. Нарушений требований безопасности при ремонте и содержании автомобильной дороги не установлено. При этом из заключения автотехнической судебной экспертизы следует, что водитель Scania 113 при любых условиях в сложившейся ситуации не имел технической возможности избежать столкновения, что исключает его привлечение к уголовной ответственности.

В ходе предварительного следствия также состоялась проверка выполнения своих обязанностей должностными лицами дорожной службы, службы, согласовавшей проезд крупногабаритной техники, сотрудников АО «Башнефтегеофизика», являвшегося собственником груза. Дана юридическая оценка действиям лиц, организовавших соревнования и перевозку детей, в частности, представителей департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», комитета по физической культуре и спорту администрации Нефтеюганска, а также сотрудников регионального ГИБДД.

Помимо этого следствие приняло меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Следователи установили, что Раиль Саитханов в июне 2016 года был лишен по решению суда водительских прав. Однако сведения о лишении его прав на управление транспортным средством в информационную систему ГИБДД были внесены только в декабре. В связи с этим следственное управление по Башкирии провело процессуальную проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье «халатность» (ч.3 ст.293 УК РФ). Служебная проверка выявила факт грубого нарушения законодательства сотрудниками ПДПС ГИБДД УМВД России по Уфе – командир указанного подразделения и старший инспектор привлечены к дисциплинарной ответственности.

В ходе предварительного следствия также внесены предложения по совершенствованию действующего законодательства в области организованной перевозки групп детей. После ознакомления потерпевших и обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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