Бастрыкин отправится в Югру для встречи с родителями погибших в ДТП 2016 года детей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин намерен вновь встретиться с потерпевшими по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в конце 2016 года, в котором погибли 12 пассажиров автобуса, 10 из которых были дети. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она также отметила, что следователи Главного следственного управления СК России продолжают расследование уголовного дела о ДТП, которое случилось 4 декабря 2016 года в Югре, в отношении лиц, действия которых способствовали совершению преступления. Изучив всесторонне и объективно все обстоятельства трагедии, следствие намерено, привлечь к установленной законом ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления.

Ход и результаты расследования находятся на постоянном контроле у председателя СКР, который уже встречался с родителями детей, пострадавших и погибших в этой аварии. В ближайшее время Александр Бастрыкин планирует посетить автономный округ, чтобы вновь встретиться с потерпевшими по делу и выслушать их доводы.

Напомним, уголовное дело в отношении директора МАУ ДО «СДЮСШОР «Сибиряк» Тарасовой, водителя автобуса Зайнуллина, представителя индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Сидорука, а также водителя грузовика Volvo Саитханова в настоящее время рассматривается в суде.

Москва, Иван Гридин

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