Следователям и чиновникам Югры «прилетит» с подачи Бастрыкина За расследование ДТП, в котором погибли юные спортсмены

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе недавней рабочей поездки в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру провел личный прием родителей детей, погибших и пострадавших в декабре 2016 года в ДТП с автобусом и большегрузом. Тогда в аварии погибло 12 пассажиров автобуса, из которых 10 детей. Кроме того, 19 человек, в том числе 16 детей, получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе СКР, Александру Бастрыкину пришлось выслушать от родителей массу нареканий на ход и результаты расследования уголовного дела, которое уже рассматривается судом. Так, например, потерпевшие жаловались на то, что к уголовной ответственности был привлечен лишь директор спортивной школы, водители транспортных средств и представитель индивидуального предпринимателя.

Они указывали на то, что никто из чиновников, ответственных за безопасность детей, не стал фигурантом уголовного дела. В связи с этим Александр Бастрыкин поручил сотрудникам Главному следственному управлению СКР изучить материалы расследования, доводы потерпевших, провести дополнительное расследование и дать правовую оценку действиям и бездействию всех без исключения лиц, в том числе представителей государственных органов, ответственных за безопасность детей.

Кроме того, сотрудники контрольного подразделения центрального аппарата уже приступили по поручению председателя СКР к проверке действий следователей, в чьем производстве находилось уголовное дело. В частности, они проверят, насколько полно и всесторонне они исследовали все обстоятельства произошедшего, в том числе и роль должностных лиц.

Пострадавшие также потребовали скорейшего и неформального рассмотрения претензий. Многим пострадавшим детям требуются дорогостоящее лечение и последующая реабилитация, ряд семей нуждается в улучшении жилищных условий, а некоторые испытывают серьезные материальные затруднения. Кроме того, в ходе встречи с Александром Бастрыкиным пострадавшие рассказали, что сейчас в Югре из-за случившегося отменены все официальные детские спортивные соревнования, а игнорировать желание юных спортсменов продолжить занятия спортом нельзя.

В связи с тем, что решение большинства этих проблем находится в компетенции органов власти автономного округа, председатель СКР направил письмо губернатору Югры Наталье Комаровой. Он обратил внимание главы региона на проблемы жителей. Свое письмо Александр Бастрыкин сопроводил папкой обращений от потерпевших.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.10.17

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