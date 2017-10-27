Бастрыкин прилетел в Сургут и устроил силовикам разнос с увольнением

Председатель Следственного комитета России срочно прилетел с рабочим визитом в Сургут. Здесь он провел оперативное совещание с участием руководителей следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, а также сотрудников управления.
Перед Александром Бастрыкиным отчитался руководитель следственного управления. Как сообщили в пресс-службе СКР, руководитель регионального управления отчитался о проделанной работе в рамках расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в поселке Перегребное. Как писал «Новый День», 29 сентября при столкновении автомобиля УАЗ, за рулем которого был сотрудник ГИБДД, и мотоцикла погиб 15-летний байкер.
Учитывая значительный общественный резонанс, критические материалы в СМИ в адрес следственного органа, уголовное дело по указанию Председателя СКР передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК РФ.
По результатам совещания Александр Бастрыкин уволил заместителя руководителя Няганского межрайонного следственного отдела, который дал указание сотрудникам ГИБДД провести обыск у свидетеля аварии. Законность действий полицейских будет проверена в рамках расследования уголовного дела. Кроме того, Александр Бастрыкин потребовал от следствия повторно ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому в гибели подростка меры пресечения в виде заключения под стражу.
Дальнейшее расследование уголовного дела председатель СК России взял на личный контроль.
Сургут, Иван Гридин
Сургут. Другие новости 27.10.17
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