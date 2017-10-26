Бастрыкин передал дело о ДТП с подростком в Югре следователям ГСУ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать в Гллавное следственное управление уголовное дело о ДТП с участием сотрудника ГИБДД и 15-летнего подростка, которое случилось в ХМАО-Югре. Тогда в результате аварии мальчик погиб.

«Учитывая общественный резонанс, критические материалы в СМИ в адрес следственных органов СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу, а также в целях полного, объективного и тщательного расследования Александром Бастрыкиным поручено ГСУ СКР принять к производству уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб подросток», – говорится в официальном материале СКР.

Как писал «Новый День», 29 сентября около 16:00 в поселке Перегребное Октябрьского района произошло ДТП с участием автомобиля УАЗ, которым управлял сотрудник ГИБДД, и мотоцикла под управлением 15-летнего подростка. В результате ДТП несовершеннолетний погиб.

Подозреваемому предъявлено обвинение нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.4 ст.264 УК РФ). Кроме этого, его обвинили в халатности (ч.1 ст.293 УК РФ). По версии следствия, сотрудник ГИБДД достоверно знал, что на обслуживаемой им территории несовершеннолетний катается на мотоцикле, не имея водительского удостоверения, а сам страж закона не принял мер к задержанию транспортного средства, что привело к ДТП с участием подростка.

В рамках расследования следователям предстоит детально разобраться в обстоятельствах ДТП и зафиксировать все доказательства, а также проверить законность проведения ряда следственных действий.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.10.17

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