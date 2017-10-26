В Югре сбившему насмерть подростка полицейскому предъявили обвинение

В Югре продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудника ГИБДД по факту смертельного ДТП, которое случилось 29 сентября в поселке Перегрёбное. Тогда в результате дорожной аварии погиб подросток. Установлено, что около 16:00 сотрудник ГИБДД ехал на автомобиле УАЗ по одной из улиц поселка и столкнулся с мотоциклом, которым управлял 15-летний мальчик.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, подозреваемому предъявлено обвинение нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.4 ст.264 УК РФ). Кроме этого, ему предъявлено обвинение в халатности (ч.1 ст.293 УК РФ), так как, по версии следствия, сотрудник ГИБДД достоверно знал, что на обслуживаемой им территории несовершеннолетний катается на мотоциклы, не имея водительского удостоверения, а сам страж закона не принял мер к задержанию транспортного средства, что привело к ДТП с участием подростка.

В настоящее время обвиняемый задержан в порядке ст.ст. 91 – 92 УПК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования состоялись две судебно-медицинские экспертизы, назначена автотехническая судебная экспертиза по транспортным средствам и установлению обстоятельств ДТП, а также генетическая экспертиза. Были, проведены осмотры места происшествия, с участием специалиста осмотрены транспортные средства, участвовавшие в ДТП, с фиксацией каждого повреждения.

Следователи СКР продолжают работу, направленную на установление объективных обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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