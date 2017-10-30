В Югре задержали главу районного ГИБДД за покрывательство подчиненного по делу о пьяном ДТП

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре задержан начальник районного ОГИБДД за содействие подчиненному сотруднику в сокрытии факта совершения смертельного ДТП в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе СКР.

В отношении начальника ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району УМВД России по ХМАО-Югре Евгения Мухортикова сотрудники Главного следственного управления СКР возбудили уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями» (ч.3 ст.285 УК РФ).

По версии следствия, 29 сентября Мухортиков, получив сообщение о совершении своим подчиненным Батырханом Даудовым дорожно-транспортного происшествия, прибыл на место происшествия, где произвел освидетельствование Даудова. В результате отбора проб выдыхаемого воздуха Мухортиков установил, что Даудов в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Желая оказать содействие Даудову, а также избежать привлечения к дисциплинарной ответственности за действия подчиненного, Мухортиков уничтожил полученный протокол результатов освидетельствования, не составил соответствующий акт, отражающий результаты освидетельствования.

Кроме того Мухортиков не передал прибывшей на место ДТП следственно-оперативной группе акты освидетельствования с результатами исследования. В результате доказательства вины Даудова в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.4 ст.264 УК РФ) были утрачены.

«В настоящее время Евгений Мухортиков задержан в порядке ст.91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», – рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как писал «Новый День», 29 сентября при столкновении автомобиля УАЗ, за рулем которого был сотрудник ГИБДД, и мотоцикла погиб 15-летний байкер. Учитывая значительный общественный резонанс, критические материалы в СМИ в адрес следственного органа, уголовное дело по указанию Председателя СКР Александра Бастрыкина было передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК РФ.

По результатам совещания в Сургуте Александр Бастрыкин уволил заместителя руководителя Няганского межрайонного следственного отдела, который дал указание сотрудникам ГИБДД провести обыск у свидетеля аварии. Законность действий полицейских будет проверена в рамках расследования уголовного дела. Кроме того, Александр Бастрыкин потребовал от следствия повторно ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому в гибели подростка меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сургут, Иван Гридин

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