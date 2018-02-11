В Тавде без холодной воды остались 4,5 тысячи домов, роддом и несколько больниц

В свердловском городе Тавде коммунальные службы восстанавливают холодное водоснабжение. Сегодня на ул. Ленина произошла авария на трубопроводе диаметром 600 мм.

Как сообщают в региональном МЧС, без воды остались 4322 частных дома (в частном секторе имеются колодцы) и 234 многоквартирных дома (двух-, трех- и пятиэтажные). В зону отключения холодной воды попали и социально значимые объекты: реабилитационный центр для несовершеннолетних (2 здания), детский оздоровительный лагерь «Родничок», роддом, противотуберкулезный диспансер, детская больница, центральная районная больница.

Администрацией Тавды организован подвоз питьевой и технической воды (график подвоза можно уточнить в Единой дежурно-диспетчерской службе по телефону: (34360) 5-01-12). Ремонтные работы проводят аварийно-восстановительные бригады коммунальной службы в составе 23 человек, 8 единиц техники. На месте аварии находится оперативная группа МЧС.

Тавда, служба информации РИА «Новый День»

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