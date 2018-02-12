Тысячам жителей Тавды вернули холодную воду, последствия аварии устранены

В Тавде коммунальные службы завершили ремонтные работы на трубопроводе, который прорвало накануне утром. Холодное водоснабжение 4,5 тысяч домов и соцобъектов восстановили вчера вечером.

Напомним, накануне в Тавде на ул. Ленина произошла авария на трубопроводе диаметром 600 мм. Без воды остались 4322 частных дома (в частном секторе имеются колодцы) и 234 многоквартирных дома (двух-, трех- и пятиэтажные). В зону отключения холодной воды попали и социально значимые объекты: реабилитационный центр для несовершеннолетних (2 здания), детский оздоровительный лагерь «Родничок», роддом, противотуберкулезный диспансер, детская больница, центральная районная больница.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, последствия аварии были устранены около восьми часов вечера, потребителям начали возвращать холодное водоснабжение. Всего на объекте работали 23 человек, 8 единиц техники.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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