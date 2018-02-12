В арбитраже рассмотрят иск антимонопольщиков к сити-менеджеру Якобу

Свердловский арбитражный суд сегодня рассмотрит иск регионального управления ФАС к сити-менеджеру Екатеринбурга Александру Якобу.

Антимонопольщики подали жалобу в инстанцию после обращения бизнесменов, которых не включили в т.н. схему размещения объектов торговли и на основании этого им отказали в установке павильонов. В ведомстве согласились с предпринимателями, которые посчитали, что действия администрации города противоречат закону о конкуренции, однако предписания ФАС с требованиями изменить схему размещения в администрации проигнорировали.

Согласно картотеке суда, антимонопольщики требуют наказать представителя мэрии по ч. 2 ст. 14.9 КоАП РФ. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – дисквалификация на срок до трех лет.

Екатеринбург, служба информации

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