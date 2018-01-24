Мэрия Екатеринбурга проиграла суд антимонопольщикам

Арбитражный суд Свердловской области оставил в силе решение УФАС в отношении администрации Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФАС, ранее ведомство признало факт нарушения администрацией города Екатеринбурга ст. 15 Закона о торговой деятельности. Основанием для возбуждения дела послужило заявление ООО «Ачалуки» о нарушении мэрией антимонопольного законодательства. Нарушения были найдены в постановления администрации «О разработке схемы размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017-2018». Не согласившись с решением УФАС, администрация обратилась в Арбитражный суд Свердловской области. Суд, изучив материалы дела, признал решение Управления законным и обоснованным, отказав в удовлетворении заявленных администрацией города Екатеринбурга требований.

Добавим, что в настоящее время в производстве Арбитражного суда находится еще один иск УФАС к главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу. Заседание назначено на 12 февраля, 10 часов утра. Антимонопольщики требуют привлечь сити-менеджера к ответственности по ч. 2 ст. 14.9 КоАП РФ «Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления». В худшем случае главе администрации грозит дисквалификация на срок до трех лет. В деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, фигурируют два ООО и одно ИП. Ранее в антимонопольную службу кроме ООО «Ачалуки» обратились ООО «Торг-Прайм» и ИП Суджаева, которые пожаловались на отказ горадминистрации включить предложенные ими киоски «Овощи-фрукты», павильоны «Продукты питания» и закусочные в схему размещения нестационарных объектов. Дважды антимонопольщики просили администрацию пересмотреть это решение, но их требования удовлетворены не были.

Екатеринбург, служба информации

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