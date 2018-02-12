Судебное производство по делу в отношении Александра Якоба приостановлено

Арбитражный суд Свердловской области не смог сегодня довести до конца разбирательство по иску свердловского УФАС к главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, производство по делу было приостановлено. Суд ждет вступления в законную силу решения по аналогичному спору между УФАС и администрацией. Это случится 25 февраля.

Напомним, антимонопольщики подали в суд после обращения бизнесменов, которых не включили в т.н. схему размещения объектов торговли и на основании этого им отказали в установке павильонов. В УФАС согласились с предпринимателями, которые посчитали, что действия администрации города противоречат закону о конкуренции, однако предписания ФАС с требованиями изменить схему размещения в администрации проигнорировали.

Антимонопольщики требуют наказать представителя мэрии по ч. 2 ст. 14.9 КоАП РФ. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – дисквалификация на срок до трех лет.

Екатеринбург, служба информации

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