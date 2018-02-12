Объявлена дата прощания с Яковом Спектором

В Екатеринбурге простятся с Яковом Авдеевичем Сектором, который скончался после продолжительной болезни накануне на 74-м году жизни. Гражданская панихида пройдет в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества (на Фестивальной, 12) завтра, в 11:00.

Напомним, Яков Спектор с 2015 года возглавлял Общественную палату города, ранее был депутатом и вице-спикером ЕГД, директором Уралмашзавода. В прошлом году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Екатеринбурга».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.02.18

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